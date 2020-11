Loire-Atlantique : rififi autour d’un futur entrepôt géant d’Amazon

C'est sur une friche hospitalière qu'Amazon compte s'installer. Une zone d'activité encore inoccupée à quinze kilomètres au sud de Nantes. Le maire de Montbert, Jean-Jacques Mirallié, y est favorable. "Pour la commune, je suis pour évidemment pour apporter de l'emploi, pour apporter aussi des finances au territoire. Selon l'élu, 1 500 emplois devraient être créés malgré un projet d'entrepôt ultra-moderne, robotisé à 80%. Le président de la communauté de communes de Grand Lieu y voit également un point positif. "On est dans le cadre d'un projet qui va permettre de reconvertir une ancienne friche hospitalière. C'est en cela qu'il est vertueux", a déclaré Johann Boblin. Un avis loin d'être partagé par tous les élus régionaux, Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts en tête. "Aujourd'hui, nous sommes d'accord avec la convention citoyenne qui préconise de renaturer ces friches qui sont en pleine campagne", a réagi le conseiller régional Franck Nicolon. Cet immense projet d'Amazon fait peur aux petits commerçants du centre-ville de Nantes. D'autant plus que déjà cet été, un premier entrepôt de livraison s'est installé quelques kilomètres au nord. "Il faut savoir qu'un emploi créé chez Amazon, c'est 2,2 de moins dans le commerce physique", a alerté Olivier Dardé, président de l’association des commerçants et artisans de l’hypercentre de Nantes.