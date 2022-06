Loire : spectaculaire braquage en plein supermarché

Retranchée derrière les caisses, une cliente a filmé la scène. Sur les images, un braqueur s'éloigne du kiosque à bijoux d'un supermarché d'Andrézieux-Bouthéon (Loire). Il fait signe à ses trois complices de le suivre. Deux vigiles en blanc poursuivent les voleurs. Suivent des tirs et les cris d'une employée, qui assiste impuissante à la fuite d'un homme avec le butin dans ses bras. Cet après-midi encore, Patricia n'a rien oublié de la scène filmée avec son téléphone. "Je les ai vus rentrer. J'ai vu cette personne qui sautait, l'autre qui sautait dans le manège à bijoux. Et j'ai dit à la petite caissière qu'ils sont en train de braquer la bijouterie", raconte-t-elle. Elle n'aurait jamais pensé vivre ça dans une ville d'à peine 10 000 habitants. Éveline faisait, elle aussi, ses courses à ce moment. Une employée l'a mise à l'abri dans la chambre froide. "Sur le coup, je n'ai pas eu peur. Dans l'après-midi, ça m'a un petit peu travaillé. Je suis sortie d'une grosse maladie, et si c'était pour finir après comme ça", confie la senior. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Cressens, S. Agi, G. Charnay