Loisirs : ce que vous pourrez faire pendant les vacances cet été

L'ennui, c'est notre vie culturelle ces six derniers mois. Quand la vie continue, mais que faute d'activité, vous ne bougez pas. Alors ce mois-ci, vous aimeriez pouvoir faire quoi ? Théâtre et cinéma, un sandwich culturel qui pourra vous nourrir à nouveau le 19 mai. Notons que seulement 35 % des places en salle pourront être occupées. Le 19 mai, c'est aussi le jour de la réouverture des musées. Voici celui de la vie romantique à Paris. L'exposition "Tempêtes et naufrages" est prête. Mais le retour des visiteurs devrait heureusement empêcher tout chavirage. Mais il y aura également une jauge de 8 m² par personne et port du masque obligatoire. Mais si vous voulez simplement sortir entre amis, évitez les rassemblements à plus de 10 jusqu'au 30 juin au moins. D'ailleurs, certains endroits propices à se rassembler, comme les parcs d'attractions pourraient décaler leur ouverture prévue le 19 mai au 9 juin. Et un dernier conseil, puisque les bowlings et autres salles d'arcade vont vibrer à nouveau dès mercredi 19, musclez-vous les doigts sur vos jeux vidéo, ce serait dommage de se blesser, surtout au bureau.