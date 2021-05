Loisirs, culture, sport : ce qu’il est à nouveau possible de faire

Cela fait des mois qu'elles exécutaient leur ballet aquatique sans spectateurs, mais ce mercredi matin, les raies manta du centre de la mer de Boulogne ont enfin retrouvé un public. Les enfants profitaient du spectacle avec le visage collé aux aquariums. Et qu'importent les contraintes liées au protocole sanitaire, 8m² par personne pour respecter la jauge et des gestes barrières désormais naturels. À Versailles (Yvelines), nous avons retrouvé des Français qui voulaient absolument être les premiers à franchir la grille du château. Les visiteurs étaient accueillis par des applaudissements. Au menu, des salles jusque-là inaccessibles, comme la chapelle royale tout juste restaurée. Et à raison de 400 personnes maximum par demi-heure, la galerie des glaces s'est dévoilée comme jamais. Donner de la voix dans une chorale à Boulogne-Billancourt ou se défouler sur un terrain à Paris, un peu partout les enfants ont retrouvé leurs activités favorites. De leurs propres aveux, ils ne tenaient plus en place. Et si pour cela il faut garder ses distances, les jeunes sont prêts à respecter le protocole sanitaire à la lettre.