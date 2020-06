Loisirs et sports : les nouvelles règles du jeu

Depuis ce lundi, de nouvelles règles ont été établies en Île-de-France pour nos loisirs. Les salles de sport, les salles de théâtre, les parcs d'attractions sont autorisés à rouvrir en région parisienne, comme ailleurs. Mais il faudra être patient pour les piscines, les sports collectifs et de contact, le temps de mettre en place les mesures sanitaires. Découvrez les détails dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.