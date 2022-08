Loisirs : le succès des petits parcs d'attractions

Bien cramponnés à son wagon, c'est parti pour une descente à 60 km/h. Pour les plus petits comme les grands, mieux vaut avoir l'estomac bien accroché. Originaire de Normandie, la famille de Vincent n'est pas partie en vacances cet été. Il trouve ici un petit moment d'évasion et profite des 40 attractions proposées sans d'interminables files d'attente. Le parc Saint-Paul dans l'Oise séduit beaucoup de monde. Depuis le mois d'avril, il a déjà attiré plus de visiteurs que sur l'ensemble de l'année 2021. Après deux saisons plombées par le Covid, il remonte la pente et vise 400 000 entrées en 2022, toujours en proposant des prix attractifs. Un billet d'entrée coûte moins de 30 euros. Depuis le début de l'été, avec des journées chaudes, le stand des glaces ne désemplit pas. Il est ouvert tous les jours depuis le 1er juillet. "L'argent engrangé grâce à ces recettes supplémentaires nous permettra de développer de nouveaux investissements", souligne Étienne Montecchio, responsable des opérations au parc d'attractions "Parc Saint-Paul" (Oise). Le parc vient d'acquérir, par exemple, un manège spectaculaire d'un million et demi d'euros. L'objectif est de faire revenir les visiteurs. TF1 | Reportage A. Cécilia-Joseph, M. Derre