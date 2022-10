Loisirs : les activités du week-end compromises ?

“Voilà la voiture qui était prête pour la finale de la Coupe de France et qui, finalement, ne va pas concourir”, nous montre Raphaël Marry, pilote pour la finale de la Coupe de France des rallyes automobiles. Pour participer à ce rallye, Raphaël et son équipe ont traversé la France. Ils viennent d’apprendre que la course est annulée à cause des pénuries de carburant. Des mois de préparation pour rien. L’un des plus gros événements du sport automobile français annulé par la préfecture des Hauts-de-France. Une décision comprise par les habitants de la région. Pour l’occasion, la ville de Béthune devrait accueillir 40 000 spectateurs. Sans eux, Corinne Dervaux, patronne du restaurant “Le Vesuvio”, perd 15 000 euros de chiffres d’affaires. Et d’autres sports sont touchés. Sur la Côte d’Opal, ce week-end, les matchs de foot risquent de ne pas être joués. Un dilemme pour ce joueur qui se rend au match avec sa voiture personnelle. Sur la côte, les compétitions de chars à voile sont aussi annulées. Certains participants viennent de loin et n’auraient pas pu se déplacer par manque de carburant. TF1 | Reportage M. Debut, G. Delobette