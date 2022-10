Lola : hommage vendredi dans le village de ses parents

Dès qu'ils ont pu, c'est dans la petite commune de Fouquereuil que les parents de Lola se sont isolés. À l'abri des regards, ils tentent de surmonter le deuil de leur fille au domicile de la grand-mère paternelle. Le maire du village, Gérard Ogiez, a pu s'entretenir longuement avec le couple. La région est sous le choc. La violence de la disparition de l'enfant du Béthunois a ébranlé tout le village, aujourd'hui endeuillé. "Les gens autour de nous quand on en parle, c'est choquant. C'est choquant car on se dit que la petite, elle n'a rien demandé", affirme une habitante du village. Le couple avait quitté la commune pour vivre à Paris il y a quinze ans, mais ils revenaient régulièrement avec Lola pour rendre visite aux grands-parents, toujours installés dans le village. Tous les habitants ici ont l' image d'une famille très réservée. Un hommage que les parents souhaitent sobre et discret sera rendu à Lola, le vendredi 21 octobre. Pas de discours, pas de rassemblement, mais les habitants pourront déposer des messages de soutien au foyer communal et signer un livre de condoléances. TF1 | Reportage L. Merlier et T. Rolnik