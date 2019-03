Londres : ces Européens qui veulent partir

Le 29 mars 2019, sauf coup de Trafalgar, le Royaume-Uni aura adopté une position claire sur son départ de l'Union européenne. Inquiets de ce qui va se passer, beaucoup d'Européens songent à quitter le pays. Les entreprises et le secteur de la santé ont alerté le gouvernement sur la situation, car ils ont besoin de la main-d'œuvre européenne. Une poursuite des départs serait un coup dur pour l'économie britannique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.