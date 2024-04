Londres expulse ses migrants vers le Rwanda : quelles conséquences ?

Les lits sont faits, les meubles installés, voilà deux ans maintenant que ces résidences de Kigali (Rwanda) sont comme figées dans l'attente de leurs premiers pensionnaires. Ce n'est plus question de semaine. À partir de la mi-juin, quelques centaines de migrants entrés illégalement au Royaume-Uni seront transférés par avion, peu importe leur origine, direction le Rwanda, un autre pays du Commonwealth. C'est là que leurs demandes d'asile seront examinées, et en cas d'accord, les réfugiés pourront s'installer sur place, mais à aucun moment retourné en Grande-Bretagne. "Nous expulserons vers le Rwanda à un rythme régulier de plusieurs vols chaque mois, tout l'été et au-delà jusqu'à ce que les bateaux s'arrêtent", prévient Rishi Sunak, Premier ministre du Royaume-Uni. Les bateaux en question sont ces embarcations de fortune chargées de migrants qui tentent chaque nuit de traverser la Manche. Encore ce mardi matin à l'aube, au moins cinq personnes dont une enfant, ont perdu la vie à Wimereux (Pas-de-Calais). Quatorze sont morts depuis le début de l'année. Et même en menaçant de renvoyer les migrants à 6.000 km de leur objectif, aucune certitude, selon le maire, Jean-Michel Dubaële, que la situation s'améliore. "C'est une décision assez simpliste de leur part, je trouve. Et aujourd'hui, c'est nous qui récoltons un petit peu tous ces désagréments et ces décès". Ce qui n'empêche pas certains au Rassemblement national de vouloir s'en inspirer, à l'instar de Louis Aliot, maire de Perpignan (Pyrénées-Orientales). Mais ce serait-ce seulement légal dans l'Union européenne ? En l'état, non, selon plusieurs spécialistes qui dénoncent une atteinte au droit de l'homme. D'après Marie-Laure Basilien-Gainche, professeure en droit public et spécialiste de l'immigration à l'université Lyon 3 (Rhône), "instaurer un mécanisme qui fait qu'un migrant qui arrive sur le territoire de la France, par exemple, ne verra pas sa demande d'asile examinée par les autorités françaises, c'est une manière de ne pas répondre aux obligations énoncées dans la Convention de Genève". L'Organisation des Nations unies a également formulé des reproches et appelle le gouvernement britannique à reconsidérer son plan contre l'immigration. TF1 | Reportage M. Desmoulins, S. Hembert, S. Jou