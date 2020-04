Londres ouvre le plus grand hôpital de campagne au monde

Le Royaume-Uni a ouvert mercredi le plus grand hôpital de campagne au monde à Londres. Cet immense centre de conférence peut accueillir jusqu'à 4 000 lits. Les premiers patients devraient arriver d'ici la fin de la semaine. Mais pour faire fonctionner cet hôpital à plein, il faudrait 16 000 professionnels de santé. Or, un quart des soignants britanniques sont déjà malades ou en confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.