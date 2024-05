Los Angeles : affrontements et scènes de chaos sur le campus

C'est une bataille rangée en plein cœur de l'université la plus prestigieuse de Californie. En bas, derrière une barricade, des étudiants pro-palestiniens et leurs campements. Face à eux des pro-israéliens qui passent à l'attaque pour les déloger. Ils tirent des feux d'artifice et lancent des projectiles. Plusieurs bagarres éclatent, au moins un blessé a été évacué par ambulance. Les étudiants pro-palestiniens occupent une partie du campus depuis une semaine. Jean Tariech, étudiant en musique à UCLA, est choqué par la violence de la nuit. Les policiers se sont interposés juste avant le lever du jour, comme l'a constaté Wassim Cornet, notre journaliste sur place. Pourquoi ont-ils mis plus de trois heures avant d'intervenir ? La police est intervenue beaucoup plus rapidement de l'autre côté du pays, à New York, dans l'université de Columbia. Comme des dizaines d'autres universités aux États-Unis, celle de Columbia a été bloquée par des étudiants qui soutiennent la Palestine. Sur place, les policiers les ont évacués de force et ont arrêté plus de 200 élèves. TF1 | Reportage F. Litzler, J. Azoulay