Los Angeles : le quartier des stars est menacé par les flammes

Depuis lundi 4 décembre 2017, de violents incendies ont sévi autour de la deuxième ville des États-Unis, Los Angeles. L'alerte maximale a donc été déclenchée par les autorités californiennes. Ainsi, plus de deux cent mille personnes ont été évacuées, notamment dans le luxueux quartier de Bel-Air, menacé par les flammes.