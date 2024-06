L’otage Louis Arnaud libéré : les images de son retour en France

Ils attendaient ce moment depuis près de deux ans. On voit Louis Arnaud, dans le bras de son père et avec ses parents, dans les images, à son arrivée en France. L'homme de 36 ans avait été arrêté en septembre 2022, alors qu'il faisait du tourisme en Iran. Il était accusé d’avoir participé aux protestations contre la mort de Mahsa Amini, une jeune Kurde iranienne, décédée après son arrestation par la police des mœurs, car ses cheveux dépassaient de son voile. Sa libération est synonyme d'espoir pour les familles de trois autres otages français à Téhéran, mais plus le temps passe, plus leur inquiétude grandit. Le président Emmanuel Macron a appelé Téhéran à libérer les derniers otages français sans délai. TF1 | Reportage S. Chevallereau, E. Duboscq