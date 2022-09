Loterie d'entreprise : le patron qui veut réaliser le rêve d'un de ses salariés

Et si votre entreprise réalisait votre rêve ? Ce n'est pas une publicité, mais bien le conte de fées que s'apprête à vivre l'un des 1 100 salariés de BMV Transports et logistique. "C'est vrai que c'est un peu surprenant. Et en même temps, les gens disent waouh, cette chance ! " lâche une employée. "On a trop de choses, on n'a pas l'habitude de rêver", ajoute son collègue. Celui qui tient la baguette magique, c'est leur patron. Pour fêter les 120 ans de son entreprise, il veut exaucer le souhait d'un de ses employés tiré au sort. "J'espère qu'on me prend pour un fou, ça veut dire que je suis peut-être un peu en avant ou en décaler des autres. Je pousse tout le monde à faire réaliser les rêves des gens. Parce que la raison de vivre, c'est de réaliser ses rêves", explique le président-directeur général Jean-Alexandre Manchès. Un camion est donc parti pour un mois sillonné toutes les agences à travers la France et l'Allemagne. Les salariés glisseront chacun un vœu dans la boîte à rêve. Nous avons tendu le micro à certains d'entre eux pour le connaître : "de partir en voyage au Japon ou en Australie", "c'est un tour du monde avec mon épouse", "avoir une maison de vacances au bord de mer", "j'aimerais faire le tour du monde, d'arrêter de travailler tout en étant payé". Croyez-le ou non, il n'y a aucune limite de budget. Seule condition : rester raisonnable et ne pas demander la lune. Grâce à ce coup de projecteur, le patron espère surtout attirer de nouveaux salariés. Il manque trente caristes et autant de chauffeurs. Seuls les employés de l'entreprise peuvent participer à la loterie. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russel