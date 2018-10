Loterie : que feriez-vous avec 1,4 milliard d'euros ?

Que faire lorsqu'on gagne très précisément 1 400 000 000 euros ? C'est la somme que va toucher le gagnant de la loterie Mega Millions aux États-Unis, un record absolu. Avec cet argent il est même possible de racheter, par exemple, un club de football comme le Paris Saint-Germain, ou de s'offrir seize Airbus A320 pour partir en week-end. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.