Loterie : le jackpot de tous les records

Visiblement, certains n’ont pas l’habitude de jouer. Mais ce jackpot à 1,9 milliard pousse, même les plus réticents, à tenter leur chance. En effet, trouver les six bons numéros à la loterie américaine est encore plus compliqué qu’à notre Euro Million. Il n’y a qu’une chance sur 292 millions. Il est encore plus probable d’être frappé par la foudre ou mordu par un requin. D’ailleurs, cela fait 41 fois d'affilée que personne ne remporte la cagnotte. Des Français du Washington, que nous avions déjà filmé en train de jouer il y a quelques semaines, ne semblent pas découragés pour autant. “Là quand même, ça réveille tout le monde. Plus les chiffres sont gros, plus ça donne envie de sortir et pour l’occasion, aller mettre quelques sous dans la machine”, raconte l’un d’entre eux. Un billet coûte deux dollars. Après avoir gagné, on a deux options, toucher l'intégralité du jackpot en trente versements annuels de 63 millions, ou opter pour le cash. La plupart des gagnants choisissent cette solution. Le problème, c’est qu’elle fait passer le jackpot de 1,9 milliard à 930 millions seulement, mais bon, on s’en contentera. TF1 | Reportage A. de Précigout. A. Ponsar