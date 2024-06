Loteries illégales : un vaste réseau démantelé ?

L'entreprise promettait de la bonne humeur et surtout des cadeaux alléchants à gagner. Pour la justice, se cache derrière cette société la plus importante affaire de loteries illégales jamais réalisées en France. Cédric Spreafico est membre d'une petite association avicole en Haute-Savoie. Pour renflouer les caisses, lui et les autres membres avaient fait appel à cette société. Aujourd'hui encore, la facture envoyée pour l'organisation de cinq loteries lui laisse un goût amer. "Ils se gardent 68 374 euros pour cinq lotos" nous montre-t-il, soit dix fois plus que l'association. D'après les enquêteurs, les lotos que la société organisait pour beaucoup d'associations caritatives, lui auraient permis de toucher plus de onze millions d'euros au cours des trois dernières années, de façon illicite. L'entreprise n'a pas pour l'heure été mise en examen et reste présumée innocente. Son gérant rejette en bloc les accusations. TF1 | Reportage G. Brenier, C. Chevreton et C. Aguilar