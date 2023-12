Loteries : quand les bons d'achats remplacent les cadeaux

À l'annonce de chaque numéro, la tension monte d'un cran. Qui des 200 participants touchera le lot ? Peut-être Évelyne, il ne lui manque plus qu'un seul numéro. S'il sort, elle gagnera 200 euros en bon d'achat. Mais c'est raté pour cette fois ! Depuis la flambée des prix, tous les vendredis soir, le loto de Carcagny fait salle comble. Pour être sûr d'avoir une place, certains réservent même d'une semaine à l'autre. À l'intérieur, tous les âges. La raison de cet engouement, des lots plus attractifs. Fini les appareils à raclette ou encore les sèche-cheveux, remplacés par des bons d'achats à dépenser dans un hypermarché. Ce soir-là, 2 500 euros sont mis en jeu. Qu'importe si le lot gagné ne rembourse pas toujours l'inscription, 20 euros, les dix cartons. Un budget conséquent pour ceux qui, comme Marie-Thérèse, jouent chaque semaine. Quinze ans qu'avec ses amies, elle ne rate aucun loto. Elle aussi, ne jure plus que par les bons d'achat. Il faut aussi dire que ses placards sont déjà remplis de gains plus ou moins utiles. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Diwo, M. Merle