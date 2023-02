Loto : ces escroqueries qui peuvent rapporter gros

En loto, Il faut payer la salle, l'animation, les jeux, mais s'il y a du monde, la caisse peut faire carton plein. Il s'agit d'une manne financière qui intéresse aussi les escrocs. Exemple à Charente, deux hommes sont partis avec la caisse, ils étaient mis en examen en mois de mais dernier, avec le soupçon de détournent d'une somme de 400 000 euros. Une de leur victime, qui souhaite rester anonyme témoigne. Elle voulait venir en aide aux personnes âgées isolées et l'un des malfaiteurs lui suggère alors de créer une association et lui propose d'organiser trois lotos pour récolter des fonds. Mais très vite elle comprend que quelque chose cloche. En contrôlant la caisse, ils vont mettre la main sur les bénéfices, et vont même laisser une dette de 7 000 euros à l'association. La victime à du rembourser l'association avec ses propres épargnes. Elle sait qu'elle ne reverra jamais son argent. Elle va déposer plainte et être entendue par la police. Au pays, les bénéfices d'un loto doivent être reversés au profit d'œuvres caritatifs et interdit d'en faire une activité commerciale. TF1 | Reportage B. Guenais, F. Amzel, C. Chevreton