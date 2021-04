Loto du patrimoine : 18 sites à sauver

L'abbatiale Sainte-Marie de Souillac fait partie des bénéficiaires du quatrième loto du patrimoine prévu en septembre 2021. Une aide de plusieurs centaines de milliers d'euros qui rend les travaux possibles. Impressionnant de l'extérieur, l'édifice est bel et bien fatigué. Pour ne citer que les soucis d'humidité, de fissures et les piliers qui commencent même à bouger. Une maison à Arbois dans le Jura fait aussi partie des bénéficiaires du loto. Louis Pasteur y passait la moitié de son temps. Dans le cas de ce bâtiment, il s'agit d'une mise aux normes pour permettre aux visiteurs de découvrir son laboratoire personnel, mais aussi de monter à l'étage supérieur pour admirer sa bibliothèque. Au total, 18 sites emblématiques figureront sur les tickets à gratter de la Française des jeux. Mais comme chaque année, ce sont plus de 100 monuments qui bénéficieront des retombées du loto et des collectes lancés par la Fondation du patrimoine.