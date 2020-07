Loto du patrimoine : de nouveaux sites à sauver

Les Français pourront admirer dans toutes les régions des demeures, des églises, des châteaux d'une valeur historique inestimable. C'est précisément pour entretenir et restaurer ce patrimoine qu'un tirage spécial du loto a été créé, il y a deux ans, à l'initiative de Stéphane Bern. Le prochain tirage aura lieu en septembre avec notamment une vingtaine de sites à sauver et à restaurer. Reportage sur l'Île-aux-Moines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.