Loto : deux grands gagnants racontent leur nouvelle vie

Un million d'euros, cette somme, la responsable des grands gagnants de la Française des Jeux va la remettre à Maria. Nous ne verrons pas son visage. Ce jour-là, tout lui semble magnifique. Ces témoignages sont très rares, tant les gagnants ont désormais l'obsession de rester anonymes. Isabelle Cesari est là pour lui remettre le chèque. Elle lui remet aussi des livrets de conseils de gestion de patrimoine notamment. Mais que faire de cet argent ? Maria, 59 ans, en invalidité, avait déjà le projet de s'installer dans le sud avec son mari. Elle préfère avoir les pieds sur terre, en restant discrète. Gagner, le rêve de nombreux Français. Ils ont joué 21 milliards d'euros l'an dernier, c'est 10% de plus en un an. Alain, la cinquantaine, continue de jouer. Il consacre quelques dizaines d'euros par semaine, car il a déjà gagné deux fois un million, soit deux millions d'euros en deux ans. Juriste, il continue de travailler. Il n'est pas du genre flambeur. La vie d'Alain n'a pas changé. Maria, elle, s'en va vers sa nouvelle vie dans le sud avec son mari et ses deux enfants. TF1 | Reportage G. Bellec; N. Clerc, S. Maloiseaux