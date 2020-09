Loto : que feriez-vous avec 157 millions d’euros ?

Le gagnant de l'EuroMillions a remporté mardi 157 millions d'euros. Gagner une telle somme vous propulserait au 496ème rang des fortunes françaises. Vous pourriez par exemple vous offrir une demeure versaillaise de 800 mètres carrés et avoir encore de quoi acheter une île paradisiaque à l'Est de l'Australie. Alors, que feriez-vous si une telle manne vous tombait du ciel ?