Louer des meubles : un bon plan ?

La table à manger, les chaises, les bureaux, le meuble, la télé, nous sommes chez Hélène, mais aucun de ces meubles ne lui appartient. Elle les loue pour 60 euros par mois, installations comprises. La raison, elle doit déménager tous les deux ans pour son travail. Dès que le client n’en a plus l’utilité, le meuble retourne à la société de location pour y être lavé, réparé si besoin, puis reloué au client suivant. Cette entreprise a lancé son activité en juillet 2022. Déjà une centaine de clients en Île-de-France, le but désormais, c’est de s’étendre dans tout le pays, car la location des meubles séduit de plus en plus de Français. Deux explications, d’abord le télétravail qui a conduit de nombreux employés à réaménager leurs intérieurs. Ensuite, fini l’époque où l’on gardait son mobilier à vie. Les Français veulent du changement. Les entreprises l’ont bien compris, même les gros vendeurs de mobiliers et d'électroménagers se lancent sur ce créneau. La location n’était possible que sur Internet. Désormais, elle arrive en magasin. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Kebdani, S. Fortin