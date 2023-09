Louer ou acheter ? Le nouveau dilemme de l'immobilier

Aujourd'hui, à Reims, il faut en moyenne 19 ans avant de rentabiliser un achat, contre trois ans et demi en 2022. Vous comptez rester dans votre futur logement seulement quelques années ? Maxime Guizani, gérant de l'agence immobilière Guy Hoquet de Reims, vous conseille de préférer la location, bien qu'il ait dix fois moins d'offres qu'en 2022. Les propriétaires qui louent leurs biens se font rares. C'est une situation compliquée à Reims et dans la majorité du pays. L'achat devient plus rentable que la location au bout de 24 ans à Nantes, 30 ans à Paris, 21 ans à Strasbourg et 22 ans à Lyon et à Bordeaux. Alors faut-il renoncer à l'achat ? Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux, l'auteur de cette étude, nous rappelle une règle essentielle : "Même si ça coûte plus cher, même si c'est plus long à rentabiliser, un crédit, c'est 20 ou 25 ans, quand il est payé, il est payé, vous avez un toit. Or quand vous êtes locataire, vous restez dans une situation un peu précaire." Pour du court terme, préférez la location et pour du long terme, l'achat reste intéressant, car un taux ça se renégocie. Aujourd'hui, il est élevé, mais demain, ça pourrait changer. TF1 | Reportage T. Jarrion, F. Moncelle, P. Rousset