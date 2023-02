Louer sa voiture : le succès du leasing

Une famille qui s'agrandit, c'est le moment pour Cyril de changer de voiture. Pour la nouvelle, il hésite encore. Au lieu de l'acheter, pourquoi pas en louer une ? Les Français sont de plus en plus nombreux à se tourner vers le leasing. En 2022, pour la première fois, la location dépasse même la vente en nombre de voitures neuves écoulées. Au total, 52,4% soit plus de 800 000 véhicules. Il y a quelques années encore, les publicités affichaient le prix de la voiture à l'achat. Aujourd'hui, on parle en mensualité. Ce succès s'explique d'abord par le prix des voitures neuves qui a fortement augmenté. Autre raison, l'offre toujours plus grande. Aujourd'hui, toutes les marques proposent du leasing pour à peu près tous les modèles, compté 100 à 200 euros par mois minimum. Champion dans ce secteur, Mini, qui écoule 68% de ses véhicules en location, SEAT à 67% et BMW à 64%. Pour un distributeur d'automobile, le succès tient aussi à un changement de clientèle. Le leasing ne s'adresse plus seulement aux professionnels. Des contrats peuvent vous engager sur sept ans. Il vaut mieux bien étudier les mensualités. L'entretien et les réparations ne sont pas systématiquement inclus dans le prix. Et comme pour tout crédit, avant de le souscrire, vérifiez bien les conditions de rachat. TF1 | Reportage L. Kebdani, V. Gauquelin, A. Tocny