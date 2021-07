Louer une piscine entre particuliers : un système qui marche ?

Yohann et Sonia ont loué par Internet la piscine de Dominique Courtines dans les Yvelines. Cette dernière met aussi à leur disposition son jardin, ses balançoires et ses chaises longues pour l'après-midi. Ils ont dépensé 35 euros par adulte et moitié prix pour les enfants. Le couple est heureux de leur location et de la grande liberté accordée par la propriétaire. De plus, les restrictions sanitaires ne sont pas appliquées pour les piscines privées. Dominique Courtines loue sa piscine depuis trois ans. Pour elle, c'est un complément de revenu mais aussi un moyen de rencontrer des gens. Depuis le premier confinement, la demande de location de piscine a explosé. Depuis un an, leur nombre a été multiplié par huit. Les restrictions sanitaires, notamment la limitation des déplacements et la fermeture des piscines publiques, ont boosté la tendance. Les confinements successifs ont également retardé la construction de piscines privées pour lesquelles la demande est de plus en plus forte. La location de piscines entre particuliers est le nouveau business de ces plateformes Internet comme Swimmy France. Les propriétaires y affichent les disponibilités tandis que les locataires y font leur réservation. D'après Sarah Jamy, responsable de communication chez Swimmy France, les propriétaires imposent un peu leur loin. Ce sont eux qui choisissent s'ils tolèrent la présence de musique, s'ils acceptent les enfants ou encore la célébration d'événement.