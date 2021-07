L’Ouest des Etats-Unis ravagé par de nouveaux incendies

À la frontière entre la Californie et le Nevada, plus précisément à Markleeville, l'incendie qui s'est produit n'était même pas surveillé et contenu à son commencement. Cela parce que les pompiers sont déjà débordés. À cause des vents intenses et du sol extrêmement sec, le feu a complètement explosé. Les flammes bondissent, franchissent la route et avancent à toute allure. Il y a déjà des milliers d'évacuations. Les pompiers sont près de 1 200. Ils essaient de ralentir le feu avec des hélicoptères bombardiers d'eau avec des Canadairs. Des tranchées sont creusées grâce à des bulldozers. Mais dès qu'un feu semble maîtriser, un autre se déclenche ailleurs. Ce jeudi, près de 80 gros incendies ravagent l'Ouest américain. Ils ont déjà consumé 5 000 km2. Cela représente l'équivalent d'un département comme le Bas-Rhin qui serait parti en fumée.