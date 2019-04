Louisiane : quand une île disparaît

En Louisiane, une île est peu à peu submergée par les eaux. En 70 ans, elle a perdu plus de 90% de sa surface. Dans les années 50, 500 personnes y vivaient, et ils ne sont plus à présent qu'une cinquantaine. En cause, des ouragans à répétition souvent dévastateurs, mais aussi l'industrie pétrolière. Les forages ont provoqué l'enfoncement des terres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/04/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.