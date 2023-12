Louisiane : une terre rongée par l'eau salée

Dans l'épicerie où elle travaille, Cathina ne se lave plus les mains qu'avec du gel hydroalcoolique. En juillet, l'eau l'a rendue très malade, elle a contracté une grave infection du colon. "Il y a toujours du sel dans l'eau", s'exprime-t-elle. En effet, depuis quelques mois, l'eau potable est salée. De nombreux habitants tombent malades dans la petite ville de Venice. Catherina vit dans le sud de la Louisiane, une région rurale et peu dense. Mais la grande crainte sur place, c'est que cette eau salée ne touche l'agglomération de la Nouvelle-Orléans, 100 millions d'habitants et ses dix-huit millions de touristes annuels. La ville vit sur un réseau vétuste de tuyau en plomb qui pourrait être particulièrement vulnérable à l'eau salée. Mais d'où vient cette eau salée ? Après deux années de sécheresse, le fleuve Mississippi est à son plus bas niveau historique, 3,5 mètres en moins et son débit est très faible. Conséquence, l'eau salée venue du golfe du Mexique commence à s'infiltrer dans le lit du fleuve. Et c'est toute l'eau potable de la région qui peut en être infectée. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon