Loups : le ras-le-bol des éleveurs

Les éleveurs dans les Hautes-Alpes lancent un appel au secours. Depuis lundi 26 août, plus d'une centaine d'entre eux bloquent la préfecture du département à Gap. Ils protestent contre les attaques répétées des loups contre leurs troupeaux. Ils demandent à l'État l'autorisation de tirer ou de tuer ces prédateurs en cas d'attaque. Face à la colère, la préfecture a annoncé des mesures comme l'intervention de la brigade anti-loups. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/08/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.