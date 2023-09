Loups : un plan pour rassurer les éleveurs

Rencontre inattendue pour Yves et Céline sur la route l'année dernière. Un loup traverse la voie au moment de leur passage. En plein jour, cet animal s'aventure même près des maisons. Une curiosité pour les passants, un cauchemar pour les éleveurs. Le nombre de loups a doublé en cinq ans. Conséquence, plus de 12 000 animaux d'élevage sont attaqués chaque année. Pour protéger les cheptels, le gouvernement annoncera lundi prochain le nouveau plan loup. Il autorisera, en 2023, l'abattage de 209 loups. Selon nos informations, c'est 35 de plus que l'an dernier. Marc Fesneau, le ministre de l’Agriculture, nous dévoile deux autres changements en faveur des éleveurs : "On va autoriser qu'il y ait deux tireurs, ce qui permettra plus d'efficacité ; on va autoriser par exemple l'utilisation et la généralisation des lunettes de visée nocturne". Et en cas d'attaque, les déclarations seront facilitées. TF1 | Reportage J. Maviert,D. Guido, A. Flieller