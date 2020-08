Lourdes sans pèlerins : des aides publiques prévues pour les commerçants

La grotte de Lourdes n’a rarement était aussi calme à l’approche du 15 août. À cause du contexte sanitaire, 95% des pèlerinages ont été annulés cette année. Les touristes étrangers ne se sont pas déplacés. En temps normal, 20 000 personnes foulent chaque jour l’esplanade du sanctuaire. Cette année 2020, elles ne sont que 10 000. Ces visites sont pourtant essentielles au sanctuaire. Elles permettent de financer l’entretien du lieu de culte marial français et de payer les 330 employés. Mgr Olivier Ribadeau Dumas, recteur du sanctuaire de Lourdes (Hautes-Pyrénées), estime une perte avoisinant les huit millions d’euros à la fin de l’année. Il compte désormais sur les dons et espère une meilleure saison l’année prochaine, pour retrouver l’équilibre financier. Cette absence de pèlerins, les commerces aussi la subissent de plein fouet. Dans le centre, certains commerçants ont baissé leur rideau. Noël Bayle, lui, continue de vendre des objets religieux. Suite aux annonces du ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, il pourra bénéficier du chômage partiel et d’aides financières. Seuls un tiers des hôtels ont ouvert cet été. Pour sauver sa saison, Pascal Martin, gérant de l’hôtel "Best western beauséjour", a trouvé une nouvelle clientèle. Avec 21 000 lits, Lourdes est la deuxième ville hôtelière de France, derrière Paris. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.