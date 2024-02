Lourdeurs administratives : comment simplifier la vie des petites entreprises

Dans l'entreprise Cartonnages Carto-Est à Strasbourg, on fabrique du carton, du papier, on n'en fabrique pas, mais on en traite beaucoup. Chaque jour, Antoine Laroche, comptable, sort du classeur contrat et document qu'il faut déclarer à l'administration. Des démarches parfois redondantes, comme lorsqu'il déclare les comptes de l'entreprise. Des doublons contraignants, selon lui, et la société n'est pas à une complexité près, parfois, pour répondre à des questions pourtant très simple. Exemple, combien y a-t-il de salariés dans l'entreprise ? Selon le code du travail, il y en a treize, selon le code du commerce, douze, car l'un d'entre eux n'est pas considéré comme permanent, et les appréciations ne sont pas les mêmes d'un code à l'autre. Résultat, plus de paperasse pour les entreprises, mais cela pourrait changer. Un rapport de quatorze mesures vient d'être présenté à Bercy par des parlementaires, pour mettre fin à ce casse-tête. Un premier choc de simplification avait vu le jour il y a trois ans. Ces nouvelles mesures devraient être intégrées à un projet de loi au printemps prochain. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage K. Yousfi, F. Torelli, E. Schings