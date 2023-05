La colère d’un maire : il marche 650 km pour dénoncer les lourdeurs administratives

Avec sac à dos, bâtons de marche et écharpe tricolore, symbole de la fierté d’être maire, il parcourra 40 kilomètres par jour pendant 18 jours. En temps normal, ce maire d’un village de Gironde travaille à l’Université de Bordeaux. Il a pris des congés pour porter jusqu’à Paris ses revendications. Il fait les premières étapes avec l’un de ses adjoints. Les prochaines se feront seules, 650 kilomètres. Il aura des ampoules aux pieds, mais Jérémie Gaillard, maire de Caudrot (Gironde), est déterminé. Nous l’avons rencontré quelques jours avant le départ, sa démarche est largement soutenue. Illustration de l’un de ses problèmes : les berges de la commune s'effondrent par manque d’entretien de l’État, et condamnent les futurs projets de développement économique. Il ne se sent ni en colère, ni abandonné par l’État, mais il aimerait que les lourdeurs administratives disparaissent pour être plus rapides. Plus de simplicité dans les demandes de subvention, plus de moyens humains et financiers face au sentiment d’abandon perçu par la population rurale. TF1 | Reportage E. Braem, C. Devaux, C. Brousseau