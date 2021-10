Loyers impayés : des copropriétaires en colère contre Pierre et Vacances

Ça devait être l'investissement d'une vie, celui qui assurerait à Franck Baillot, 61 ans un complément de revenu pour sa retraite. Il y a 9 ans, un appartement au sein d'une résidence vacances achetée à crédit qui lui rapporte chaque mois 1 500 euros. Il y a un an et demi, les versements s'arrêtent net, confinement oblige. Depuis 18 mois, ce propriétaire n'a pas touché un centime pour la location de son bien. Car si les clients sont aujourd'hui de retour, le groupe suspend les paiements tant qu'il n'aura pas signé un accord et des clauses qui l'invitent à faire l'impasse sur 11 000 euros de revenus locatifs. Hors de question, même si financièrement la situation devient très compliquée pour rembourser son prêt. Les cartons sont faits. Dans deux semaines, il quittera définitivement sa maison. Son cas n'est pas isolé. Des milliers de propriétaires attendent également d'être payés. Susana Vikelas, propriétaire d'un appartement Pierre et Vacances, estime son manque à gagner à plus de 15 000 euros. Elle a bien pensé vendre le lot qu'elle possède dans la résidence pour récupérer sa mise de départ, mais elle se heurte à des difficultés. Face à l'urgence de la situation, ils sont plusieurs centaines à s'être réunis en association pour défendre leurs intérêts et ont engagé un avocat. Pour cela, plusieurs procédures judiciaires ont été lancées avec pour but d'obliger le gestionnaire des résidences à payer les loyers en attente. Le groupe estime faire le maximum. Il assure le dialogue n'est pas fermé et une meilleure offre à destination des propriétaires pourrait vite arriver.