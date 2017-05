En Lozère, le ballet des vautours fait tourner les têtes  

Ces vautours sont capables de rester pas loin de 8 heures à tournoyer, quasiment sans effort, en utilisant les courants d'air chaud ascendant. Ce sont les maîtres du vol plané ! Et les touristes ne se privent pas d'admirer ce ballet fascinant depuis la « maison des vautours », située en Lozère. Et pour cause : les gorges de la Jonte constituent un site exceptionnel puisqu'il est l'un des deux seuls endroits en France où il est possible d'observer les 4 espèces de vautours et notamment les plus grands rapaces d'Europe.