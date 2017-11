Qui est Lucas Pouille, le mousquetaire qui a fait gagner la France en Coupe Davis ?

Il est le plus jeune et le moins connu des mousquetaires de l'équipe de France de tennis. Natif de Grande-Synthe, dans le Nord, Lucas Pouille a triomphé sur ses terres à Lille en offrant à la France son dixième saladier d'argent. Né d'une mère finlandaise et d'un père français, le tennisman nordiste a la double nationalité jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Il a choisi la France pour le plus grand bonheur de Yannick Noah, qui lui offre sa première sélection en Coupe Davis en 2016. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.