La luge version 2018 : ça glisse tout schuss

Ne l'appelez plus luge. Elle se nomme désormais airboard, yooner, fatscoot ou encore snowskate. Ces nouveaux engins ont envahi les magasins de sport d'hiver, au détriment du ski. Ils ont de quoi séduire des vacanciers au budget serré et des stations à l'enneigement capricieux. Reste à savoir, lequel est le plus rapide ?