L’Ukraine bientôt à court de munitions

C’est un symbole. Les soldats russes prennent le contrôle de la ville d’Avdiïvka. Les Ukrainiens évacuent à cause d’un manque de munitions, disent-ils, après deux ans de combats acharnés. Quelles munitions leur font défaut ? Il s’agit des obus les plus courants, d’une portée d’une vingtaine de kilomètres, utilisés par les canons fournis par l’Occident, comme les Césars français. Les stocks de ces obus de “155 mm” s'épuisent alors qu’elles en utilisaient 7 000 par jour. En novembre dernier, l’armée ukrainienne doit désormais se limiter à 2 000 tirs quotidiens. Pourquoi un tel manque ? Les États-Unis et l’Europe peuvent, en théorie, fournir 63 000 obus chaque mois à l’Ukraine, mais Washington a interrompu ses livraisons en décembre dernier à cause d’un désaccord politique au Congrès. Les Européens, eux, peinent à tenir leurs promesses. Y a-t-il un avantage à la Russie sur le terrain ? Moscou peut à présent compter sur une production de 170 000 obus par mois. Pour répondre à ce défi industriel, l’Europe et les États-Unis promettent de tripler leur capacité d'ici à la fin de l’année. Des entreprises d’armement françaises, anglaises et allemandes devraient également s'implanter en Ukraine dès cette année, pour y produire des munitions. TF1 | Reportage B. Christal, B. Chastagner