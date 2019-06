Lundi de Pentecôte : un jour férié pas comme les autres

Trois Français sur dix sont allés au travail ce 10 juin 2019 dans le cadre de la fameuse journée de solidarité. Les PME de services, les transports et les commerces étaient en grande partie ouverts. C'était le cas notamment du restaurant Le Pinocchio. Pour les serveurs et les cuisiniers, ce jour est considéré comme normal. Les secteurs de l'industrie, des BTP et du service public étaient, quant à eux, fermés. Plus de détails en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.