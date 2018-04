Lunel : le procès d'une filière djihadiste s'est ouvert ce jeudi 5 avril

Le procès tant attendu des cinq hommes, soupçonnés d'avoir été membres d'une filière djihadiste basée à Lunel, s'est ouvert ce jeudi 5 avril 2018 devant le tribunal correctionnel de Paris. Les faits remontent aux années 2013 et 2014. Une vingtaine de jeunes de cette commune de l'Hérault avaient rejoint les rangs de Daesh en Syrie. Un court-métrage intitulé "Prêcheur de nuit" a d'ailleurs été diffusé le lundi 2 avril à quatre jours de l'ouverture du procès. Le film parlait d'un Lunellois revenu de Syrie, qui tentait de dissuader un converti de faire de même. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.