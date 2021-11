Lunettes connectées : elles peuvent tout faire !

Des lunettes pour téléphoner, pour filmer ou encore pour alerter les secours. Elles n'ont jamais eu autant de fonctions. Alain Blandin ne quitte plus ses lunettes. Adaptées à sa vue, elles sont aussi équipées de 15 capteurs capables de détecter un malaise ou une chute. Elles sont surtout connectées à son téléphone. L'envoi d'alerte est automatique en cas de problème. “Ça peut déclencher une intervention des pompiers ou que mon cardiologue soit prévenu rapidement. Psychologiquement, ça me rassure”. Cette sérénité lui coûte une trentaine d'euros par mois. Grâce à cette technologies 1 200 alertes ont été émises rien que pour cette année. Autres lunettes, autre usage. Martin Garros, restaurateur, les a adoptées pour remplacer oreillettes et écouteurs quand il téléphone. “Les petits écouteurs, j’ai eu tendance à les perdre. Quand j'ai un client qui rentre, il faut les enlever parce que c’est difficile d'avoir une conversation avec quelqu'un avec des bouchons dans les oreilles”. Ce geste, surprenant au départ, est devenu naturel. “On décroche avec une simple pression. Je peux augmenter ou diminuer le volume en caressant la branche”. Les haut-parleurs sont positionnés à l’intérieur des branches et les appels sont indiqués par un signal sonore. Compter 200 euros pour ce type d’équipement, qui permettent aussi d'écouter de la musique. “Le son est lancé ; personne ne peut entendre que j'ai de la musique dans les lunettes. Mais dès que je les mets, je peux entendre directement et modifier le volume”. D'autres lunettes permettent de filmer. “Je pense que ça pourrait être vraiment pas mal pour capturer l’instant, puis avoir à dégainer son téléphone”. Ces lunettes sont commercialisées par un réseau social. Les vidéos peuvent être personnalisées et aussi tôt postées sur tous les réseaux. Le marché mondial des lunettes connectées se chiffre déjà en milliards d’euros. Les possibilités sont infinies. Certaines sont équipées d'un GPS. Les indications s’affichent à l'intérieur des verres. Une technologie inspirée de l’affichage sur le pare-brise dans l'automobile. “Il a fallu tout miniaturiser, c’était un petit peu le challenge. Il faut que la lunette soit légère et qu'on n'ait pas le sentiment de sentir des composants ou certaines technologies”, explique son cofondateur Romain Afflelou. Les fabricants imaginent des lunettes connectées toujours plus compactes. Certains travaillent déjà sur des lentilles de contact capables de remplir les mêmes fonctions.