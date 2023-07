Lunettes de soleil : les paires discount nous protègent-elles des rayons UV ?

Il est possible de dénicher des lunettes de soleil à moins de 20 euros. Contrairement aux idées reçues, certaines de ces paires sont capables de filtrer les rayons UV. Il est toutefois nécessaire de savoir comment bien les choisir. Au bord de l'océan, à Lacanau (Gironde), là où la luminosité est intense, porter des lunettes de soleil est presque indispensable pour protéger ses yeux. Si certaines paires vendues chez les opticiens affichent un prix élevé, d'autres, proposées dans des boutiques de souvenirs par exemple, sont bien moins onéreuses. Toutefois, certaines personnes se montrent méfiantes face à ces modèles à bas prix. "Je n'ai pas confiance, les choses que l'on va retrouver dans les bazars, j'ai peur que ça ne me protège pas assez les yeux", affirme une passante au micro de TF1. Mais que se passe-t-il si on ne protège pas ses yeux correctement ? Marie-Noëlle Delyfer, professeure des universités au CHU de Bordeaux et l'une des spécialistes françaises de la rétine, explique que "si on regarde de manière prolongée, trop longtemps, un rayon lumineux, il va y avoir une brûlure d'une zone dans laquelle se trouvent des neurones, et les neurones, ça ne se régénère pas". Par ailleurs, trop d'exposition au soleil peut accélérer le vieillissement des tissus de l'œil et peut entraîner une cataracte plus précoce.