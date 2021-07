Lunettes de soleil : le prix est-il gage de qualité ?

Une paire de lunettes de soleil est l'accessoire indispensable de l'été. Sur la plage, tout le monde ou presque a sa monture avec des styles bien différents : "rose", "bleu", ou de "forme ronde". Mais ces belles lunettes protègent-elles correctement des rayons du soleil ? Entre les paires que vous achetez quelques euros au bord de la plage, celle d'un opticien un peu plus cher et celle d'une marque haut de gamme à plusieurs centaines d'euros, est-on protégé de la même façon ? Pour y voir plus claire, direction le Jura pour une petite mise à l'épreuve. Nous avons ramené trois paires de lunettes de soleil à trois prix différents au laboratoire d'analyses ALUTEC. La paire rouge nous a coûté 5 euros, une noire à 30 euros, enfin, un marron d'une grande marque à 120 euros. Le premier test permet de vérifier si les verres sont bien positionnés par rapport à la monture. C'est bien le cas pour les paires plus chères. Mauvaise surprise en revanche pour les lunettes rouges, les verres ne sont pas bien centrés. Direction ensuite le spectrophotomètre. L'appareil analyse pour chaque verre la qualité de la filtration des UV. Là encore, le résultat est sans appel. Les lunettes à 30 et 120 euros sont aussi efficaces l'une que l'autre. En revanche, le modèle bas de gamme filtre moins les UV que les deux autres. Une moindre de protection, mais pas au point d'être dangereux. La paire low-cost respecte tout juste la norme européenne CE. Alors peut-on vraiment acheter ce type de lunettes sans risque ? Pas tout à fait selon un opticien, la mention CE sur les branches est certes importante. Mais de bonnes lunettes doivent aussi protéger de l'éblouissement. Les paires sont classées selon la teinte du verre : catégorie 1 pour un temps nuageux ; 2 s'il fait beau ; au bord de la mer c'est catégorie 3 et enfin 4 pour la montagne. Ces informations ne sont pas toujours mentionnées sur les lunettes bas de gamme. Alors si vous souhaitez garder vos lunettes de soleil 5 à 10 ans, privilégiez des paires de marque un peu plus cher. En revanche pour un été ou deux, pas besoin de se ruiner, optez plutôt pour une paire de moyenne gamme voire low-cost. À condition tout de même qu'elle soit adaptée.