L'usine Knorr en Alsace va fermer : coup dur pour l'économie locale

Après plusieurs mois de négociations tendues, le Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été signé dans la nuit. Pour les salariés, Knorr a désormais le goût d'une soupe à la grimace. Magalie a commencé à travailler dans cette entreprise il y a 26 ans. Elle touchera environ 70 000 euros bruts, soit un peu plus que le minimum légal. Les salariés sont en première ligne. Mais lorsqu'une entreprise comme celle-ci ferme ses portes, il y a un effet domino. En effet, à Duppigheim, le budget est alimenté essentiellement par une centaine d'entreprises de sa zone d'activités. Sur un million et demi d'euros collecté chaque année, Knorr en représente 15%. Un manque à gagner qui perturbe l'équilibre de fonctionnement de cette commune de 1 650 habitants. Le maire sait qu'il devra faire des arbitrages, car cela remet en cause certains nombres de projets. Parmi les chantiers qui seront différés, celui de la sécurisation d'une rue très passante et proche des écoles. Cette amélioration de la sécurité est remise en cause par le départ de Knorr. La commune fait tout désormais pour que le site continue à vivre et qu'une nouvelle entreprise puisse s'y installer.