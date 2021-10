Lutte anti-drogue : des policiers pris pour cible à Lyon

C'est au pied d'un immeuble de la Duchère, bien connu comme point de deal, que des policiers en civil ont essuyé lundi des tirs d'armes automatiques alors qu'ils étaient en surveillance. Impossible de dire pour l'heure si ces agents de la BAC étaient directement visés ou si les trafiquants les ont confondus avec un clan rival près à les abattre. Ces dernières semaines, à cause d'une guerre en dealers, le son des armes était devenu presque banal dans la cité, face à des policiers rongés par le sentiment d'impuissance. L'affaire symbolise à nouveau la mainmise des trafiquants dans de nombreuses cités. En 2020, on recensait près de 4 000 points de deal en France. Le chiffre d'affaires de la drogue ne cesse lui aussi de grimper. Il atteint désormais 3,5 milliards d'euros par an. Les opérations anti stupéfiants se multiplient, mais cannabis et cocaïne continuent d'inonder l'Hexagone. À Lyon, le préfet a tenu à rappeler que l'État ne reculera pas. Le tireur de la Duchère est toujours activement recherché ce soir. D'ailleurs, il le sait, car il a pris soin de ramasser toutes les douilles de son pistolet-mitrailleur avant de s'évaporer.