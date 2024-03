Lutte anti-drogue : vaste opération à Marseille

Des fouilles dans les halls d'immeubles, des équipes cynophiles, des contrôles en gare ou aux péages... Voici les images de l'opération XXL fournies par les autorités. Frapper vite et fort pour déstabiliser les trafiquants, c'est l'objectif affiché par le ministère de l'Intérieur. Venu spécialement à Marseille, Emmanuel Macron se charge lui-même du service après-vente. Depuis lundi, les opérations se concentrent dans neuf quartiers de Marseille et trois autres villes des Bouches-du-Rhône. Selon un premier bilan, 98 personnes ont été interpellées, 8,7 kg de cannabis saisis, ainsi que 339 grammes de cocaïne. Des quantités faibles, selon une source policière : "ce n'est même pas ce qu'écoule un point de deal moyen en un soir. C'est bidon. On est vraiment dans le coup de com". D'autres policiers se montrent moins sévères. La présence des forces de l'ordre empêche, selon eux, les dealers de vendre leurs produits. Pour les habitants des cités concernés, il fallait agir et vite. À Marseille, l'opération va durer trois semaines. Quatre mille membres des forces de l'ordre devraient être mobilisés. Les autorités le savent. La tache sera longue et compliquée. La preuve avec les images filmées par notre équipe mardi après-midi. Dans un quartier fouillé lundi par les forces de l'ordre, les dealers sont déjà de retour. TF1 | Reportage J. Cressens, P. Lefrançois, M. Belot