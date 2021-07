Lutte anti-drones : comment la France se protège-t-elle ?

Ce drone est équipé d'un fusil d'assaut. Il pourrait tirer jusqu'à 200 munitions de façon autonome. Il est aussi muni d'un engin kamikaze capable d'identifier sa cible et de l'atteindre au millimètre près. Ce ne sont pas des projets farfelus mais les armes bien réelles de la Turquie et d'Israël. Ces deux pays, en pointe, ont testé en condition réelle leurs équipements lors de la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en 2020. L'utilisation massive de ces drones a donné une victoire écrasante à Bakou et choqué les experts militaires. Comment la France fait-elle face à ces nouveaux armements ? Un canon laser capable de neutraliser un drone à plus d'un kilomètre d'altitude a été mis au point. Une démonstration a été effectuée ce mercredi en présence de Florence Parly, ministre de la Défense. Le drone atteint fond dans les airs, soumis à une puissance de près de 10 000 watts. "Toute concentration humaine peut être une cible pour un drone mais aussi des centrales nucléaires, des grands aéroports. Bref, il y a de multiples points qui peuvent intéresser un adversaire", explique-t-elle. Le système est encore expérimental. Il ne peut pas atteindre les drones tactiques évoluant à plus de 5km d'altitude. En revanche, la France espère bien le rendre totalement opérationnel contre les engins de moyenne taille dès 2024 au moment des Jeux olympiques à Paris.